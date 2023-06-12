В Баку опровергли данные Еревана о минометном обстреле позиций ВС Армении на границе

Пресс-служба Минобороны Армении ранее сообщила, что ВС Азербайджана обстреляли из минометов позиции армянской армии вблизи села Сотка

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Армении об обстреле позиций армянской армии на границе.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 12 июня в 14:15 (13:15 мск - прим. ТАСС) подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции Вооруженных сил Армении в <...> направлении Басаркечярского района, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию армянской стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В понедельник пресс-служба Минобороны Армении распространила сообщение о том, что ВС Азербайджана обстреляли из минометов позиции армянской армии вблизи села Сотка Гегаркуникской области республики.