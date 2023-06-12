Силы НАТО в Литве за неделю 15 раз сопровождали самолеты ВС России

Это максимум в 2023 году

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на авиабазе Зокняй, в течение прошлой недели 15 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

"В течение прошлой недели патруль на сопровождение поднимался в воздух 15 раз. Это максимальное число таких недельных вылетов с начала года", - говорится в сообщении.

"Это следует увязывать с крупными учениями, которые проводятся в странах Балтии на суше, на море и в воздухе как на национальном уровне, так и во взаимодействии с союзниками", - отметило оборонное ведомство.

На авиабазе в настоящее время размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии. В конце марта они сменили контингент ВВС Польши с четырьмя F-16 и французских пилотов с четырьмя истребителями Rafale.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В марте это происходило 11 раз, в апреле - 21 раз, в мае - 8 раз. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.