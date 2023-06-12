Зампред парламента Китая заявил, что КНР и РФ укрепят "узы вековой дружбы" между народами

Ван Дунмин подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы "демонстрируют высокую динамику, сотрудничество во всех областях продолжает развиваться по восходящей"

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Пекин и Москва приложат усилия для дальнейшего укрепления прочных связей между народами Китая и России. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей (парламент) Ван Дунмин на государственном приеме в посольстве РФ в Пекине по случаю Дня России.

"Руководствуясь договоренностями на высшем уровне, мы будем вместе с российскими партнерами углублять политическое взаимодоверие, расширять многогранное практическое сотрудничество, укреплять узы вековой дружбы между народами двух стран, вносить новый достойный вклад в развитие и возрождение двух стран, в дело прогресса человечества в целом", - заявил Ван Дунмин.

По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран отношения Пекина и Москвы "демонстрируют высокую динамику, сотрудничество во всех областях продолжает развиваться по восходящей".

Зампред парламента Китая напомнил, что в марте председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом "во имя дружбы, сотрудничества и мира". "Главы двух государств наметили грандиозный план развития китайско-российских отношений на ближайшую перспективу", - подчеркнул Ван Дунмин. "Мы глубоко убеждены, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху будут постоянно наполняться новым содержанием", - указал он.

"Желаю российскому народу счастья и благополучия! Пусть китайско-российские отношения поступательно развиваются! Пусть вечно живет дружба между нашими народами!" - сказал в заключении Ван Дунмин.

12 июня в посольстве РФ в Пекине состоялся государственный прием по случаю Дня России. В нем приняли участие сотни гостей. Среди них были представители руководства государственных и партийных органов Китая, послы и посланники дружественных стран, представители бизнеса, культуры, СМИ, общественные деятели и российские соотечественники, проживающие в КНР.