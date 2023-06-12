Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии

Страны обвинили Дамаск в пытках заключенных

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Нидерланды и Канада подали иск против Сирии в Международный суд ООН, обвинив Дамаск в нарушении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении суда.

В иске Нидерланды и Канада утверждают, что Сирия "совершила бесчисленное множество нарушений международного права начиная с 2011 года путем подавлением с применением насилия гражданских демонстраций и продолжает [совершать их], в то время как ситуация в Сирии перешла в стадию затянувшегося вооруженного конфликта". В числе вменяемых Дамаску преступлений называются "ужасное обращение с заключенными, создание бесчеловечных условий в местах лишения свободы, насильственные исчезновения, применение сексуального и гендерного насилия, а также насилия в отношении детей". Эти преступления "включают использование химического оружия <...> для запугивания и наказания гражданского населения, которые привели к многочисленным смертям, травмам и физическим и моральным страданиям", отмечается в документе.

В документах, поданных Канадой и Нидерландами, также содержится требование о предупредительных мерах, которые обычно вводятся судом для того, чтобы предотвратить усугубление ситуации на период проведения разбирательства.