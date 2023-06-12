12 июня, 13:59

КНР заявила о готовности начать переговоры по соглашению о свободной торговле с Гондурасом

По словам председателя Си Цзиньпина, Пекин также выступает за обмен опытом в сфере госуправления, искоренения бедности и борьбы с коррупцией

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китай выступает за скорейшее начало переговоров по соглашению о свободной торговле с Гондурасом. Об этом в понедельник заявил председатель КНР на встрече с президентом данной центральноамериканской республики Сиомарой Кастро.

"Китай будет активно способствовать скорейшему продвижению товаров из Гондураса на рынки КНР. Мы готовы как можно скорее начать процесс переговоров по соглашению о свободной торговле с Гондурасом", - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР.

Он отметил, что обеим странам необходимо усилить стратегическую стыковку и содействовать общему развитию с помощью китайской торгово-экономической инициативы "Один пояс - один путь".

"Китай решительно поддерживает усилия Гондураса по защите национального суверенитета и независимости, содействию развитию и повышению уровня жизни населения", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, КНР готова активизировать обмен опытом с центральноамериканской страной в сфере государственного управления, а также делиться опытом в области искоренения бедности и борьбы с коррупцией.

Кастро находится с первым государственным визитом в Китае с 9 по 14 июня по приглашению Си Цзиньпина. В конце марта внешнеполитическое ведомство Гондураса заявило о разрыве связей с Тайванем и установлении официальных дипотношений с китайскими властями. Правительство Гондураса также признало принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Посольство КНР в Гондурасе открылось 6 июня, а диппредставительство этой центральноамериканской страны в Пекине - 11 июня. 

Теги:
ГондурасКитайСи Цзиньпин
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