Участники встречи G20 заявили о готовности достичь целей устойчивого развития

Они договорились сделать все возможное для того, чтобы покончить с бедностью и неравенством во всех их формах и проявлениях

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Участники министерской встречи по развитию в рамках председательства Индии в Группе двадцати (G20), которая прошла в понедельник в индийском Варанаси, выразили готовность добиваться реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Об этом говорится в итоговом документе встречи, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы встречаемся во время беспрецедентных многоаспектных кризисов и вызовов, которые влияют на людей, планету, процветание, мир и партнерство и сводят на нет годы прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР - прим. ТАСС). Мы решительно подтверждаем нашу приверженность полной и эффективной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению ее ЦУР, никого не оставляя без внимания. Мы обязуемся поставить устойчивое развитие в центр повестки дня международного сотрудничества", - говорится в документе.

Участники встречи договорились сделать все возможное для того, чтобы покончить с бедностью и неравенством во всех их формах и проявлениях, а также для обеспечения устойчивой экономики и сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста. "Двадцатка" намерена добиваться улучшения доступа всех к продуктам питания и здоровому питанию, поощрять гендерное равенство, обеспечение инклюзивного и качественного образования.

"Мы также призываем к амбициозным, конкретным и коллективным действиям Группы двадцати по созданию возможностей для всех и устранению структурных уязвимостей и дисбалансов, особенно тех, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - указывается в тексте.