Эрдоган назвал признание равноправия Северного Кипра путем к новым переговорам по Кипру

Турецкий лидер добавил, что "нельзя позволить себе потерять еще 50 лет"

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для Турции признание равноправного статуса "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК) является обязательным условием для урегулирования вопроса разделенного острова.

"Нельзя позволить себе потерять еще 50 лет. Международное подтверждение равноправного статуса ТРСК является для нас обязательным условием. Если будет необходимость вернуться за стол [межобщинных] переговоров, то путь к этому пролегает через признание ТРСК", - сказал Эрдоган в понедельник на пресс-конференции в ходе своего первого после переизбрания зарубежного визита на Северный Кипр. Трансляцию вели турецкие телеканалы.

"Турецкая сторона всегда занимала конструктивную и ориентированную на результат позицию по кипрскому вопросу. Требования турок-киприотов совершенно ясны и справедливы. Они никогда не были меньшинством на острове и никогда им не будут", - указал Эрдоган. Он призвал греческую сторону "увидеть эти реалии" и отметил, что "из-за упорства и максимализма Южного Кипра проблема так и не получила решения".

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.