12 июня, 14:16,
обновлено 12 июня, 15:12

Эрдоган заявил о наличии у Турции вариантов действий в Эгейском море

По словам турецкого президента, Анкара "не хочет, чтобы перед ней ставили препятствия"

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Турция может действовать иначе в Эгейском море, где продолжаются конфликты с греческой стороной, если продолжится препятствование мирному решению. Об этом заявил в понедельник ее президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в ходе своего первого после переизбрания зарубежного визита на Северный Кипр.

"Наша дорожная карта известна. Это мирное решение. В этих морях не существует иного пути, кроме мирного. Но если есть те, кто хочет помешать миру, то нам придется реализовать иные проекты", - сказал Эрдоган, чье заявление транслировали турецкие телеканалы. Он отметил, что Анкара "не хочет, чтобы перед ней ставили препятствия", и что "Эгейское море должно передать послание мира".

Турецкий лидер также заявил, что "тем, кто пытается вопреки имеющимся балансам заниматься необоснованным вооружением региона и острова [Кипр], необходимо тщательно просчитать риски таких действий".

Конфликт Турции и Греции вокруг границ в Эгейском море продолжается уже долгое время. Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно указывала Афинам, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны". Кроме того, Турция озабочена размещением некоторого вооружения на греческих островах. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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