Во Франции признали каннабиноид ГГК наркотиком и запретили его продажу

На территории ЕС запрет на это вещество действовало только в Эстонии

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Франции официально запретили реализацию продуктов с гексагидроканнабинолом (ГГК), классифицировав это вещество как наркотик. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Франсуа Брон в Twitter.

"Как я и обещал, ГГК прошел экспертизу и теперь Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции классифицирует его как наркотик. С завтрашнего дня потребление и продажа ГГК будут запрещены", - написал он, подчеркнув приверженность своего ведомства борьбе с распространением зависимостей в обществе.

Гексагидроканнабинол - это психоактивное вещество, представляющее собой полусинтетический каннабиноид. Оно содержится в небольших количествах в некоторых видах конопли, также его можно синтезировать. Хотя оно имеет схожий эффект с тетрагидроканнабинолом, который давно признан наркотическим веществом, до настоящего момента официальный запрет на ГГК на территории ЕС пока был введен только в Эстонии в январе 2023 года.

Власти Франции отмечают, что это вещество продается через интернет под видом масла, курительных смесей, спреев, конфет и жидкостей для электронных сигарет. "В долгосрочной перспективе употребление этих продуктов подвергает риску злоупотребления и зависимости, как и в случае с каннабисом", - говорится на сайте Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции Франции.