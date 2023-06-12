Совет нацбезопасности Таиланда начал расследование дела о призывах к сепаратизму

Командующий четвертой армией генерал-лейтенант Санти Сакултанак отверг возможность проведения подобного плебисцита, назвав его "представляющим угрозу территориальной целостности и национальной безопасности Таиланда"

БАНГКОК, 12 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Таиланда начал расследование деятельности группы активистов, призывавших к проведению референдума с целью создания независимого государства на мусульманском юге королевства, к которому относят провинции Яла, Наратхиват и Паттани. Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post.

Командующий четвертой армией генерал-лейтенант Санти Сакултанак, войсковое объединение которого отвечает за сохранение конституционного порядка в регионе, отверг возможность проведения подобного плебисцита, назвав его "представляющим угрозу территориальной целостности и национальной безопасности Таиланда".

В свою очередь генеральный секретарь Совета национальной безопасности Супхот Маланийом заявил, что расследование "призвано установить, связана ли с сепаратистскими движениями" студенческая группа под названием "Пеладжар бангса", созданная на прошлой неделе в ходе семинара в кампусе Паттани Университета принца Сонгкла. Мероприятие тогда проходило под названием "Самоопределение и мир в Паттани". По данным издания, эта группа может иметь отношение к расформированной в ноябре 2021 года "Федерации студентов и молодежи Паттани" (PerMAS), члены которой поддерживали идею проведения референдума по вопросу самоопределения южных провинций Таиланда.

Сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют там с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. В период 2004-2020 годов в результате конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. человек.