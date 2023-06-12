США и Северная Македония разработали дорожную карту оборонного сотрудничества

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ней, в частности, изложены цели в области двусторонних оборонных отношений на следующие 10 лет

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Северная Македония подготовили дорожную карту в сфере оборонного сотрудничества. Об этом в понедельник сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Северной Македонии Славянкой Петровской.

"Мы не только гордые союзники по НАТО, но у нас есть давние и крепкие двусторонние отношения в области обороны. Сегодня я горд, что мы вместе подпишем дорожную карту в сфере оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами и Северной Македонией. В этой дорожной карте изложены наши цели в области двусторонних оборонных отношений на следующие 10 лет, в ней приводятся направления совместной работы над модернизацией и способы ориентации нашего сотрудничества на борьбу с современными глобальными угрозами", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.

Петровска в свою очередь поблагодарила США за оказание Северной Македонии финансовой помощи, а также за передачу опыта и информации.