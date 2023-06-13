Суд в Майами предъявит Трампу обвинения по делу о секретных документах

Арест экс-президент США не планируется

МАЙАМИ, 13 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп предстанет перед судом в Майами, где ему будут предъявлены обвинения по делу о неподобающем обращении с секретными документами.

Заседание суда начнется в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Арест Трампа не планируется. Как ожидается, процедура займет около двух-трех часов. Экс-президент уже назначил выступление по итогам заседания на 20:15 по времени Восточного побережья (03:15 14 июня мск) из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, притом что время полета из Флориды до Нью-Джерси составляет около трех часов.

Заседание носит предварительный характер - Трампу будут зачитаны обвинения, он сможет задать вопросы по их содержанию. Суд, вероятно, установит меры пресечения - вероятно, только ограничения на разглашение информации по делу. Кроме того, возможно, будет определено время начала рассмотрения дела по существу. Как показывает имеющаяся практика, вряд ли это произойдет ранее первой половины 2024 года.

Обвинения против Трампа

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в прошлую пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы выдвинули против Трампа и его помощника Уолта Науты обвинения по 38 пунктам. Всего, как указывается в заключении, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 102 документа: 27 из них находились в кабинете бывшего главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранилась в спальне и ванной. Среди документов были материалы о ядерных программах США. По версии помощников спецпрокурора Джека Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Экс-президент утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Однако эти полномочия не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Трамп характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.

По совокупности сроков наказания Трампу грозит до 400 лет лишения свободы. В то же время минимальный срок тюремного заключения соответствующие статьи не предусматривают, то есть даже в случае признания виновным Трамп может избежать тюремного заключения.

Влияние на выборы

Конституция США, которая является основным документом, регламентирующим порядок избрания президента, не предусматривает каких-либо ограничений для избрания на пост главы государства в связи с судебным преследованием, как гражданским, так и уголовным. Она требует, чтобы претендент на пост президента был гражданином США по рождению, был не моложе 35 лет и являлся резидентом США не менее 14 лет.

Отдельные нормы американского законодательства предусматривают запрет занимать определенные посты только в случае совершения конкретных правонарушений. Кроме того, лицо, осужденное за эти или большинство иных правонарушений, может принимать участие в выборах, даже находясь в тюрьме. Подобный прецедент имел место в 1920 году, когда за пост президента боролся представитель Социалистической партии Америки Юджин Деббс, приговоренный в 1919 году к 10 годам лишения свободы за попытки противодействовать воинскому призыву во время Первой мировой войны. Во время выборов Деббс находился в тюрьме, однако получил 3,4% голосов избирателей по всей стране. История США не знает случаев избрания заключенных или осужденных лиц на пост главы государства, однако Конституция США этого не запрещает.

Таким образом, даже если судебный процесс завершится до следующих президентских выборов в США, Трамп сможет принять в них участие.

Популярность Трампа

Перспективы дела в суде пока непонятны. Обвинения носят серьезный характер и предусматривают жесткое наказание, но Трамп может попытаться доказать, что рассекретил документы, будучи президентом. Законодательство о праве президента рассекречивать документы содержит ряд неоднозначных положений, которые могут быть использованы защитой экс-президента.

Судебные дела могут создать негативный образ Трампа в преддверии выборов и оттолкнуть от него избирателей. На данный момент, однако, этого не происходит. Согласно опросу телеканала СBS совместно с социологической службой YouGov, Трамп сохраняет лидерство среди претендентов на пост президента от Республиканской партии. Его выдвижение в качестве кандидата готовы поддержать 71% республиканцев, а выдвижение его главного соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса - только 51%.