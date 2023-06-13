Полиция Гонконга задержала мужчину за надпись "гегемония" на генконсульстве США

По данным газеты "Синдао жибао", сотрудники ведомства сразу завесили надписи черными пакетами, а потом закрасили или смыли их

ГОНКОНГ, 13 июня. /ТАСС/. Мужчина при помощи баллончика с краской написал во вторник на стене генерального консульства США в Гонконге слова "гегемония" и "двойные стандарты". Как сообщила гонконгская газета "Синдао жибао", полиция уже задержала подозреваемого.

По ее данным, полицейские получили вызов от сотрудников генконсульства в 05:22 по местному времени (00:22 мск). Прибывший на место патруль задержал подозреваемого.

Мужчина сделал две одинаковые надписи по два слова в каждой на стене у входа в дипломатическую миссию и на ее воротах. Слово "гегемония" он написал по-английски, а "двойные стандарты" по-китайски. При этом второе слово он написал на так называемых упрощенных иероглифах, которые используются только в материковой части Китая (в Гонконге используют традиционные).

Сотрудники консульства сразу завесили надписи черными пакетами, а потом закрасили или смыли их. Как отмечает издание, генконсульство работает в штатном режиме.

По данным издания, задержанному мужчине по фамилии Вэнь 47 лет. Он приехал в Гонконг из города Хэцзэ (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Мотивы его действий устанавливают.