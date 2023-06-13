13 июня, 03:45

Суд постановил перейти к слушаниям по делу о покушении на вице-президента Аргентины

Основными обвиняемыми выступят Фернандо Сабаг Монтиель, направивший пистолет на Кристину Фернандес де Киршнер, и его невеста Бренда Улиарте, которая, предположительно, помогала мужчине подготовиться к покушению

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июня. /ТАСС/. Суд отклонил ходатайство вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер о продолжении расследования покушения на нее и постановил приступить к слушаниям. Об этом сообщило в понедельник агентство Telam.

В качестве основных обвиняемых предстанут Фернандо Сабаг Монтиель, направивший пистолет на вице-президента, и его невеста Бренда Улиарте, которая, предположительно, помогала ему подготовиться к покушению. В качестве "второстепенного соучастника" перед судом также должен будет ответить их знакомый Николас Каррисо.

Фернандес де Киршнер ранее обвинила прокуратуру в препятствовании тщательному расследованию совершенного на нее покушения. По ее мнению, у нападения были заказчики. "Несмотря на то что были проведены многочисленные следственные мероприятия, в том числе сопровождавшиеся вмешательством в частную жизнь (обыски и конфискация), не удалось собрать объективные свидетельства, которые бы позволили перейти от одних только предположений к чему-то более существенному", - прокомментировала судья версию о заказчиках в постановлении.

Сабаг Монтиель совершил покушение на вице-президента 1 сентября прошлого года у ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина, стоявший в толпе сторонников Фернандес де Киршнер, смог приблизиться к ней почти вплотную и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик, руководившая страной в 2007-2015 годах, не пострадала. 

Теги:
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентина
© Информационное агентство ТАСС
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