13 июня, 03:49
Военная операция на Украине

В Кривом Роге сообщили о разрушении промышленных предприятий после взрывов

Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия повреждены в Кривом Роге Днепропетровской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил бывший мэр Юрий Вилкул.

"[Разрушены] промышленные предприятия", - сказал он на видео, опубликованном украинским изданием "Страна".

Ранее местные власти, в том числе сын экс-мэра Александр Вилкул, умалчивали о факте повреждения промышленных предприятий.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Киеве, Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Тернополе и Харькове. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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