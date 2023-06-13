13 июня, 07:20
Военная операция на Украине

Очевидцы рассказали об отсутствии взрывов в Киеве ночью и утром

В городе дважды объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в Киеве дважды - в ночь на вторник и рано утром, сообщили ТАСС очевидцы.

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"Утром, около семи часов, была воздушная тревога, но взрывов не было. Ночью тоже объявляли воздушную тревогу, но взрывов никаких не последовало", - сказал собеседник.

В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, включая столицу. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что на левом берегу Днепра в Киеве были слышны взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщали о работе ПВО в пригородах. Рано утром сирены вновь прозвучали в Киеве, тревога длилась порядка часа. 

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