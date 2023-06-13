В Майами предупредили о протесте 50 тыс. человек после предъявления обвинений Трампу

Начальник городской полиции Мануэль Моралес сообщил об усилении мер безопасности, но отметил отсутствие планов по перекрытию улиц или возведению заграждений

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. До 50 тыс. человек могут собраться на улицах города Майами (штат Флорида) во вторник, когда бывший президент США Дональд Трамп явится в суд, где ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил начальник городской полиции Мануэль Моралес.

"Мы собираем достаточные ресурсы, чтобы справиться с толпой размером от 5 до 50 тыс. человек", - сказал он. По его словам, власти города усиливают меры безопасности, однако по состоянию на вечер понедельника перекрывать улицы или возводить заграждения не планировалось. "Мы относимся к этому мероприятию крайне серьезно. Мы знаем, что существует вероятность ухудшения ситуации, но <...> мы не хотим причинять кому-то неудобства", - подчеркнул Моралес.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес выразил надежду на то, что сторонники Трампа ограничатся мирными демонстрациями. "Мы надеемся, что завтра все пройдет спокойно. Мы призываем людей выражать свои чувства мирно, и у нас достаточно сил, чтобы это обеспечить", - сказал он. Суарес отметил, что власти готовы контролировать толпу любого размера и при необходимости могут нарастить ресурсы.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и самим Байденом.