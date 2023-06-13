Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела выдать Сапегу России еще до суда

Президент республики отметил, что это не получилось сделать, так как процесс затянулся

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хотела выдать осужденную в республике россиянку Софью Сапегу России еще до суда, но процесс затянулся.

"Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны, - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. - А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?".

Лукашенко пояснил, что Сапега - гражданка России - и еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам, но процесс затянулся до невозможности.