Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать закон против олигархов

По мнению комиссии, борьба с концентрацией власти в руках богатых людей требует системного подхода

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия в заключении по законопроекту против олигархов призвала парламент Грузии не принимать его, так как борьба с концентрацией власти в руках богатых людей требует системного подхода.

"Венецианская комиссия рекомендует, чтобы законопроект (против олигархов - прим. ТАСС) не был принят, а власть Грузии для борьбы с олигархическим влиянием должна разработать корректируемые, дополнительные законы и меры", - говорится в заключении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии.

Организация призывает власти республики усилить борьбу с коррупцией, сделать прозрачными госзакупки, усилить плюрализм в СМИ и обеспечить прозрачность в части их владельцев, улучшить политику борьбы с отмыванием денег, усилить механизмы контроля финансирования политических партий и предвыборных кампаний. Венецианская комиссия также призывает власти Грузии провести реформу в судебной системе, которая будет нацелена на ее независимость и непредвзятость.

Парламент Грузии рассматривает законопроект против олигархов с прошлого года. Он уже был принят в двух чтениях, однако в декабре 2022 года его направили в Венецианскую комиссию для правовой оценки. В марте текущего года стало известно, что организация не против принятия законопроекта при уточнении некоторых формулировок, также рекомендовано сделать все, чтобы закон не использовался в качестве политического инструмента давления на оппонентов. Документ пришлось доработать и вернуть во второе чтение для обсуждения, а также параллельно вновь направить в Венецианскую комиссию.

Согласно законопроекту, олигархами признают люди, которые влияют на политическую жизнь страны, оказывают давление на средства массовой информации или владеют ими, а также в течение последнего года занимали лидирующие позиции в какой-либо экономической отрасли. Для таких лиц создадут отдельный реестр.

В изначальной версии законопроекта олигархам запрещалось финансирование политических партий и митингов, то после замечаний Венецианской комиссии это убрали из документа. В обновленной версии говорится, что признанным олигархами лицам запрещается лишь участие в приватизации государственных объектов. Правом признавать олигархом будет наделено антикоррупционное бюро, а не премьер-министр, как это было в первой версии законопроекта. Принятие закона об олигархах станет выполнением одного из 12 пунктов, которые на заседании в июне прошлого года лидеры Евросоюза определили для предоставления Грузии статуса кандидата в сообщество.