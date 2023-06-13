13 июня, 12:14

Британский генерал в отставке не уверен в способности НАТО создать силы для борьбы с РФ

Ричард Ширрефф указал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга увеличить силы повышенной готовности до 300 тыс. человек и отметил, что этого не произошло

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Британский генерал в отставке Ричард Ширрефф сомневается в способности НАТО создать силы, готовые к войне с Россией. Его слова во вторник приводит журнал Newsweek.

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"В Восточной Европе идет масштабная война. Это и наземная война, и воздушная война, поэтому вам нужно инвестировать в наземные и воздушные силы, а этого не было сделано", - приводит журнал слова Ширреффа. "В прошлом году на саммите в Мадриде [генсек НАТО] Йенс Столтенберг объявил, что альянс увеличит свои силы повышенной готовности до 300 000 человек - этого просто не произошло", - заявил британский генерал. "Уверен ли я, что НАТО действительно сможет создать обычные [вооруженные] силы, готовые к обычной войне с Россией? Нет, не уверен", - заключил Ширрефф. 

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