МИД Франции заявил о раскрытии антифранцузской кампании в сети с участием России

Ведомство сообщает, что кампания была основана на создании фальшивых интернет-страниц, использующих идентичность национальных СМИ и правительственных сайтов

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции считает, что против Парижа в сети ведется кампания по дезинформации, в которой якобы принимают участие русскоязычные граждане и структуры, связанные с Россией. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства во вторник.

"Эта кампания была основана, в частности, на создании фальшивых интернет-страниц, использующих идентичность национальных СМИ и правительственных сайтов, а также на создании фальшивых аккаунтов в социальных сетях", - говорится в заявлении.

Французский МИД отмечает, что были приняты превентивные меры, в частности предотвращена попытка кражи личных данных с сайта МИД. В ходе расследования были выявлены "многочисленные улики, указывающие на участие российских или русскоговорящих лиц и нескольких российских компаний в реализации и проведении кампании". Также утверждается, что несколько государственных организаций РФ или связанных с государством компаний участвовали в распространении антифранцузского контента.

В заявлении содержатся обвинения в адрес "российских посольств и культурных центров" в том, что они "активно участвовали в усилении этой кампании, в том числе через свои аккаунты в соцсетях". Конкретные примеры МИД Франции не приводит, однако утверждает, что речь идет о "гибридной кампании" со стороны Москвы. В этом контексте на набережной Орсэ выступают с заявлениями о "недостойных постоянного члена Совбеза ООН действиях" и заявляют, что "не отвлекут Францию от поддержки Украины" в нынешнем конфликте.