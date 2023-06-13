СМИ: вертолет с 22 военными США в Сирии мог упасть из-за попадания в него ракеты

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, при посадке машины на базу в Эш-Шаддади прогремел сильный взрыв

БЕЙРУТ, 13 июня. /ТАСС/. Вертолет ВВС США с 22 военнослужащими на борту мог потерпеть крушение в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии из-за попадания в него ракеты, выпущенной с земли. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев. По их сведениям, 11 июня при посадке машины на американскую базу в Эш-Шаддади прогремел сильный взрыв.

Как передает телеканал, беспилотники ВВС США находятся вторые сутки в небе над окрестностями Эш-Шаддади и ведут наблюдение за местностью с целью предупреждения повторного нападения на базу. Al Mayadeen отмечает, что военнослужащие США, пострадавшие при падении вертолета, возвращались в лагерь после высадки десанта в одной из сирийских деревень, где проводилась антитеррористическая операция.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США в своем заявлении в Twitter привело данные, согласно которым при крушении вертолета в Сирии 22 военнослужащих США получили ранения, 10 из них отправлены на лечение в госпиталь в соседний Ирак. О ведении огня по вертолету с земли сведений не приводится и предполагается, что причиной аварии стала техническая неисправность.

19 февраля и 25 марта военные объекты США, созданные в провинции Дейр-эз-Зор возле нефтяных и газовых месторождений, подвергались ракетным обстрелам. К ним были причастны проиранские шиитские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

США создали с 2015 года девять военных баз на северо-востоке страны, контролируемом курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии" (СДС). Несколько сотен американских военных оказывают помощь СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.