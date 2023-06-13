США изучают варианты использования активов РФ для восстановления Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство суверенных активов РФ находятся не в США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские суверенные активы для восстановления Украины после конфликта. Об этом сообщила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Законодатели попросили ее прокомментировать разрабатываемую инициативу, направленную на предоставление вашингтонской администрации полномочий для конфискации российских активов и передачи их в международный целевой фонд для восстановления Украины. "Мы работаем над этим вопросом с союзниками и партнерами в Группе семи, <...>. Сейчас большинство суверенных активов [РФ] находятся не в Соединенных Штатах. И по этой причине крайне важно, чтобы любые последующие шаги мы предпринимали путем тщательных консультаций с союзниками и партнерами в рамках скоординированного подхода. Мы участвуем в этих обсуждениях. Мы работаем над тем, чтобы более точно определить, где именно находятся эти активы", - ответила министр.

"И мы изучаем ряд вариантов, включая те [шаги], которые мы можем предпринять в рамках действующих полномочий, но мы надеемся на сотрудничество с вами и членами Конгресса по этому важному вопросу", - заключила глава Минфина.

Ранее представители ЕС и США заявляли о невозможности в настоящее время законным путем конфисковать российские суверенные активы, однако выступали за передачу средств подсанкционных предпринимателей и организаций в помощь Киеву.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд ранее заявил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не имеет легальной базы для конфискации замороженных активов российского Центробанка для их передачи Украине, однако располагает юридической оценкой, что работать с этими активами допустимо. О намерении использовать доходы от реинвестирования активов ЦБ РФ говорил и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, по словам которого ЕС заморозил порядка 300 млрд евро активов российского Центробанка.