Малайзия обратится в Интерпол для розыска комика за шутку о пропавшем рейсе MH370

МИД Сингапура осудил выступление Джоселин Чиа и извинился за нее

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Полиция Малайзии обратится в Интерпол за содействием в поиске уроженки Сингапура Джоселин Чиа, которая, выступая комиком, пошутила о пропавшем в 2014 году рейсе MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, что в Куала-Лумпуре сочли оскорбительным. Об этом сообщило в среду агентство Bernama со ссылкой на представителя малайзийской полиции.

В своем выступлении Чиа пошутила на тему отношений между Куала-Лумпуром и Сингапуром, который после обретения независимости поначалу был более слабой страной по сравнению с Малайзией, но впоследствии стал одной из ведущих экономик региона. В этом контексте она в шутку сказала, что "малайзийские самолеты не умеют летать", имея в виду инцидент с пропавшим в 2014 году рейсом MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Ролик с этой частью ее выступления широко разошелся в соцсетях.

Это выступление вызвало негодование в Малайзии. МИД Сингапура также осудил комика и извинился за нее, отметив, что она не говорила от имени сингапурцев. Сама Чиа заявила, что выложенный в интернете ролик представляет собой лишь часть ее выступления, вырванную из контекста. При этом она признала, что в таком виде этот ролик действительно рискованный.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.