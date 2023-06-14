14 июня, 06:52
Столкновения в Судане

Число мирных жителей, ставших жертвами конфликта в Судане, достигло 958

По сведениям врачей республики, за тот же период ранения получили 4 746 гражданских лиц

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Более 950 мирных жителей Судана стали жертвами вооруженного конфликта в стране, начавшегося в середине апреля. Такие данные привел в среду профсоюз суданских врачей.

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"С начала конфликта в Судане число жертв среди мирного населения увеличилось до 958", - указывается в докладе профсоюза медиков, который процитировал телеканал Al Arabiya. По сведениям врачей Судана, за тот же период ранения получили 4 746 гражданских лиц.

Профсоюз также отметил, что в городе Эль-Генейна (административный центр штата Западный Дарфур) не работают ни больницы, ни госпитали. "Положение в регионе катастрофическое", - заявили суданские врачи. 

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