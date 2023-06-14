На Украине приговорили к 10 годам тюрьмы экс-судью Чауса, которого связывают с Порошенко

Его признали виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в $150 тыс.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"14 июня 2023 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему судье Днепровского районного суда города Киева, разоблаченному на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов США, - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. - По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком на три года с конфискацией имущества".

Как уточнило издание "Страна", обвинение просило для бывшего судьи 12 лет лишения свободы. Сторона защиты намерена подавать апелляцию, а сам Чаус назвал решение суда необоснованным. "На протяжении всего рассмотрения на заседаниях не было представителей СМИ, чтобы мы могли донести свою позицию", - приводит издание слова Чауса.

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он покинул территорию Украины. С 2017 года подозреваемый скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

Весной 2021 года Чауса, как сообщали СМИ, выкрала из Молдавии, предположительно, украинская разведка. После похищения в Сети появлялось несколько записанных на видео обращений экс-судьи, в которых он опровергал факт похищения, но при этом не мог сообщить свое местонахождение, а также угрожал разоблачениями бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Хотя, по данным украинских СМИ, именно окружение Порошенко помогало Чаусу выехать в Молдавию. В июле того же года экс-судья был обнаружен в одном из сел Винницкой области и передан Службе безопасности Украины. Позже Чаус рассказывал, что его все-таки похитили в Молдавии и силой выбивали показания против Порошенко.