Yonhap: Южная Корея подала иск к КНДР из-за подрыва офиса связи в 2020 году

По данным агентства, сумма исковых требований составила $35 млн

СЕУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея подало иск к КНДР о возмещении ущерба в связи с уничтожением в 2020 году межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Министерство объединения Республики Корея подало иск в Центральный районный суд Сеула против Корейской Народно-Демократической Республики, требуя 44,7 млрд вон ($35 млн) в качестве компенсации. Судебный иск подан в связи с тем, что срок давности, в течение которого возможно взыскать средства за ущерб государственной собственности, истекает в пятницу.

"Снос Северной Кореей офиса связи является явно незаконным действием. Север также нарушил соответствующие межкорейские соглашения и существенно подорвал основу взаимного уважения и доверия между двумя Кореями", - заявили представители министерства. Правительство республики также подчеркнуло, что "жестко" отреагирует и на другие нарушения со стороны КНДР.

Власти КНДР и Республики Корея открыли офис связи в сентябре 2018 года, чтобы облегчить межкорейский обмен и сотрудничество на фоне настроений, созданных переговорами на высшем уровне между их лидерами в апреле того же года. Однако уже 16 июня 2020 года КНДР взорвала здание в ответ на неспособность властей Республики Корея предотвратить "распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами".