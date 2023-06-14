Посольство США в Армении призвало граждан не посещать приграничные с Азербайджаном районы

В диппредставительстве отнесли в том числе к таким территориям Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Посольство США в Армении призвало своих граждан не посещать приграничные с Азербайджаном районы, а также Нагорный Карабах. Соответствующее заявление американское диппредставительство разместил на своем сайте.

"Посольство США вновь напоминает гражданам США, что из-за продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном сотрудникам посольства США и их семьям запрещено посещать следующие места в течение летнего туристического сезона", - отмечается в сообщении, где также перечислены конкретные области, села и дороги, которые близки к линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил.