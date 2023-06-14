FT: страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике

По данным газеты, такой вариант возник вследствие того, что два основных кандидата на эту должность - премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес - не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО склоняются к варианту с продлением срока полномочий генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"В интересах преемственности это имеет смысл, - заявил один из высокопоставленных западных дипломатов, который обсуждал со Столтенбергом возможность продления его мандата, действующего до 30 сентября. - Он бы пошел на это. Он человек долга". Издание сообщает, что пролонгация полномочий Столтенберга может стать краткосрочным компромиссным вариантом для стран - членов НАТО до выбора его преемника уже в следующем году.

Как отметила газета, вариант с продлением полномочий нынешнего генсека альянса возник вследствие того, что два основных кандидата на должность нового руководителя военного блока - премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес - не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения. По информации издания, несколько стран альянса выступают за то, чтобы впервые назначить женщину на пост генсека НАТО, в то время как другие хотели бы видеть представителя Восточной Европы во главе альянса.

Наиболее крупные страны - члены НАТО, включая США, полагают, что пост генсека должен занять бывший или действующий глава правительства, у которого было бы больше авторитета в глазах всех участников блока. Источники газеты добавили, что Франция и ФРГ пока склоняются в пользу кандидатуры Фредериксен, однако президент США Джо Байден на встрече с ней 5 июня в Вашингтоне не выразил ей "полную поддержку".

Сам Столтенберг, как подчеркнуло издание, недоволен отсутствием ясности относительно своего будущего. При этом члены его команды в Брюсселе уже начали готовиться к возвращению в свои родные страны, указала газета.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса на саммите приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. 15 мая генсек НАТО подтвердил, что намерен покинуть пост после истечения срока полномочий. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 5 июня, что Байден еще не принял решения о том, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержит Вашингтон.