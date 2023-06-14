В Венгрии заявили, что не удивлены включению в российский список недружественных стран

Глава МИД республики отметил, что то же самое было сделано со всеми другими членами НАТО и Евросоюза

БУДАПЕШТ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии не видит ничего удивительного в том, что Россия причислила ее к недружественным странам, поскольку то же самое было сделано со всеми другими членами НАТО и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов отношения Будапешта с Москвой.

Отвечая на вопрос по поводу принадлежности Венгрии к российскому списку недружественных стран, он сказал: "Мы не удивлены". "Венгрия - это член НАТО и Европейского союза, и все такие государства были причислены [Россией] к этой категории", - пояснил глава МИД в интервью американскому телеканалу Newsmax, которое он дал во вторник в ходе поездки в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Запись программы была опубликована на странице Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время министр предпочел не вдаваться в дальнейшие подробности отношений с Россией, а остановился на украинском конфликте, напомнив, что Венгрия выступает за его скорейшее урегулирование мирным путем. "Уверен, что его нельзя разрешить на поле боя, а только за столом переговоров", - сказал Сийярто. "Поэтому мы считаем, что должно быть прекращение огня, затем мирные переговоры и потом соглашение о мире", - заключил глава венгерского МИД.