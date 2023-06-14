NYT: суд разрешил Элизабет Кэрролл дополнить иск против Трампа

По данным газеты, в пересмотренном иске писательница требует от экс-президента США возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Суд Манхэттена разрешил писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в изнасиловании и клевете, пересмотреть иск против бывшего главы Белого дома. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

По ее данным, в пересмотренном иске Кэрролл требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его недавние слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу "сумасшедшей", ее доводы "фальшивкой" и "выдумкой", а поданный против него иск - "подстроенной сделкой".

"Мы настаиваем, чтобы она [Кэрролл] не вносила задним числом изменения в иск с целью в дальнейшем избежать последствий неблагоприятного для нее исхода", - прокомментировала решение суда адвокат Трампа Алина Хабба. Адвокат Кэрролл Роберта Каплан в свою очередь выразила надежду на скорейший прогресс по искам.

Девятого мая жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Экс-глава Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. В мае Кэрролл обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск.

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.