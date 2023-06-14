Лукашенко: западное направление останется опасным и после окончания конфликта на Украине

Президент Украины отметил, что в случае, если западные страны перейдут "красные линии", им "будет очень больно"

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Западное направление останется опасным даже после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"В Украине мы закончим эту войну, к этому уже большие предпосылки, но дальше нам вот эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут", - сказал он.

Лукашенко добавил, что в случае, если Запад перейдет "эти линии, будет им очень больно". "Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят - десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное", - пояснил он.