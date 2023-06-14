14 июня, 09:12,
обновлено 14 июня, 10:00
Военная операция на Украине

Лукашенко: западное направление останется опасным и после окончания конфликта на Украине

Президент Украины отметил, что в случае, если западные страны перейдут "красные линии", им "будет очень больно"

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Западное направление останется опасным даже после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В Украине мы закончим эту войну, к этому уже большие предпосылки, но дальше нам вот эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут", - сказал он.

Лукашенко добавил, что в случае, если Запад перейдет "эти линии, будет им очень больно". "Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят - десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное", - пояснил он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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