Германия назвала Китай партнером, конкурентом и системным соперником

В стратегии нацбезопасности ФРГ указано, что "Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" Германии

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Об этом говорится в принятой в среду стратегии национальной безопасности ФРГ - первой в истории страны.

"Китай является партнером, конкурентом и системным соперником. При этом мы видим, что в последние годы элементов соперничества и конкуренции становится больше", - говорится в тексте.

В документе утверждается, что, с точки зрения Берлина, "Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.