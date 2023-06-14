14 июня, 13:36

Блинкен призовет в Пекине восстановить линии связи между военными США и КНР

Советник американского лидера Курт Кэмпбелл отметил, что "ставки слишком высоки, чтобы избегать этих критически важных линий связи"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ходе предстоящего визита в Пекин высказаться за возобновление работы линий связи между американскими и китайскими вооруженными силами. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке Блинкена в Пекин, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

"Думаю, госсекретарь Блинкен будет решительно отстаивать точку зрения, заключающуюся в том, что эти линии связи являются необходимыми, что так взаимодействуют мощные и зрелые вооруженные силы, что ставки просто слишком высоки, чтобы избегать этих критически важных линий связи", - заявил советник американского лидера Джо Байдена.

Как ранее объявила пресс-служба Госдепартамента США, Блинкен посетит Китай и Великобританию в период с 16 по 21 июня. В Лондоне глава американской дипломатии, в частности, примет участие в конференции по восстановлению Украины. 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони
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