СМИ: ВС Турции нанесли удар по бойцам курдских сил в Хасеке

В результате удара есть погибшие и раненые

БЕЙРУТ, 14 июня. /ТАСС/. Турецкие ВС при помощи беспилотника атаковали бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в районе сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на севере провинции Хасеке. Об этом в среду сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По ее сведениям, инцидент произошел в одной из деревень к востоку от Эль-Камышлы. Атаке подвергся автомобиль, в котором передвигались бойцы СДС. Как утверждается, в результате удара есть погибшие и раненые. Их число не указывается.

В 2019 году Анкара провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. В результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах была создана зона безопасности в треугольнике между пограничными сирийскими городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских сил.