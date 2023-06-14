WSJ: США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности

По данным издания, с декабря 2022 года Оман проводит непрямые переговоры между двумя странами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить своих граждан из иранских тюрем. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, с декабря прошлого года Оман проводит непрямые переговоры между США и Ираном. Отмечается, что представители Белого дома ездили в Оман как минимум трижды за этот период.

Вашингтон также позволил иракскому правительству выплатить замороженные из-за санкций €2,5 млрд за иранские электроэнергию и газ. США назвали этот перевод обыденной процедурой, которая уже проводилась ранее. Однако в этот раз выплата осуществлялась в евро, а не в национальной валюте, как это было ранее. Эти высвобожденные средства позволили Ирану частично оплатить свой долг Туркмении, а также внести свою долю в Исламский банк развития, где он является третьим по величине акционером.

Для Ирана в условиях международных санкций и отключения банков от платежной системы SWIFT важно добиться освобождения своих замороженных активов. Согласно газете, именно этого и добиваются иранские власти в обмен на освобождение американских заключенных и доказательства отсутствия в стране ядерного оружия.

При этом официально администрация президента США отрицает все связи с Ираном, так как это может навредить предвыборной кампании Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

6 марта официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран и США через посредников обмениваются посланиями по ядерной программе Тегерана. 30 мая портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк в начале мая в Омане обсудил с представителями местных властей возможность дипломатического взаимодействия с Ираном по поводу его ядерной программы.