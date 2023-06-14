В ЮАР заявили, что российское судно Lady R не доставляло в страну оружие

Республика ничего не нарушала, сказала министр обороны и по делам ветеранов Танди Модисе

ПРЕТОРИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Российское судно Lady R в минувшем декабре не брало на свой борт на базе ВМС ЮАР какое-либо оружие, оно доставило в Южно-Африканскую Республику партию для вооруженных сил африканской страны, заказанную еще в 2018 году. Об этом заявила в среду министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе в национальном парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

"ЮАР ничего не нарушала, - подчеркнула она. - Мы заказали партию и получили ее". Министр добавила, что партия была заказана за четыре года до ее прибытия в ЮАР. Что именно доставило российское судно в ЮАР, министр депутатам не сообщила.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы, которые затем могли быть использованы российскими военными. При этом он не представил никаких доказательств в поддержку своих утверждений. На следующий день Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где ему выразили недовольство данными высказываниями. Посол признал, что перешел черту и извинился, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое находится под санкциями США. Она должна подготовить и передать к середине июля главе государства соответствующий доклад. Позднее правительство ЮАР объявило, что итоговый доклад комиссии будет засекречен.