Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на систему ПВО Arrow 3

Как сообщило агентство DPA, она обойдется бюджету ФРГ в €4 млрд

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Представители бюджетного комитета германского Бундестага одобрили план по выделению в качестве первого транша €560 млн на покупку израильской системы ПРО Arrow 3. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

Ожидается, что Германия получит эту систему в 2025 году, всего она обойдется бюджету ФРГ в €4 млрд. Кроме того, Германия планирует приобрести шесть комплексов ПВО IRIS-T для своих ВВС на сумму €900 млн.

Ранее в апреле стало известно, что военные ведомства Израиля и Германии совместно с концерном Israel Aerospace Industries (IAI) начали переговоры о подготовке соглашения по поставке германским военным израильской системы ПРО Arrow 3.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем.

Закупка Arrow 3 и IRIS-T будет осуществлена на эти средства.