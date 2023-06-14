Премьер Грузии считает, что вхождение страны в ЕС еще больше объединит Европу

Ираклий Гарибашвили посещает Брюссель с рабочим визитом

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Членство Грузии в ЕС сделает европейское сообщество более сильным и еще более объединенным. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии международного культурного фестиваля "Европалия" в Брюсселе, на котором республика впервые представлена в качестве гостя.

"Достижение цели многих поколений грузин, которая связана с занятием нашего достойного места в семье демократических наций Европы, не только входит в интересы Грузии, но и сделает эту семью более сильной и еще более объединенной", - сказал Гарибашвили, чье выступление транслировалось на странице правительства Грузии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер-министр Грузии посещает Брюссель с рабочим визитом со вторника. Он уже провел переговоры со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо, главой Евросовета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи и председателем Палаты представителей парламента Бельгии Элиан Тилье.