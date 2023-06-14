СБ ООН принял резолюцию о борьбе с дезинформацией и дискриминацией

Представители государств - членов организации выразили обеспокоенность фактами насилия, спровоцированного риторикой ненависти, в том числе через соцсети

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в среду резолюцию 2686 по теме толерантности и поддержания международного мира и безопасности. Документ был принят единогласно - всеми 15 странами этого главного института всемирной организации.

В тексте подчеркивается приверженность государств - членов ООН жить в мире друг с другом, подтверждается необходимость международного сотрудничества в решении экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем. Кроме того, содержится призыв к СБ ООН продолжить усилия по предотвращению вооруженных конфликтов во всех регионах.

Представители государств - членов выразили глубокую обеспокоенность фактами насилия, спровоцированного риторикой ненависти, дезинформацией, в том числе через соцсети.

Совет Безопасности ООН призывает "все международные и региональные организации публично осуждать насилие, риторику ненависти, экстремизм, вызванные дискриминацией по расовой, этнической, половой, религиозной и языковой принадлежности".