Пентагон заверил, что ВВС США не стремятся к столкновению с ВКС России в Сирии

При этом командующий ВВС Центрального командования Соединенных Штатов генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что 14 июня "россияне продолжали демонстрировать провокационное поведение" в небе над Дамаском

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что ВКС России продолжают провоцировать ВВС США в Сирии. При этом в командовании Вооруженных сил (ВС) США заверяют, что американская сторона не стремится к столкновению с российской и призывают соблюдать прежние договоренности между Москвой и Вашингтоном о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

"Опять-таки: не думаю, что они [ВС России] хотят конфликта, прямого конфликта с США. Мы, безусловно, не хотим прямого конфликта с Россией. <...> Так что мое предложение им всегда заключалось в том, чтобы вернуться к соблюдению протоколов о профессиональном поведении [в воздухе]", - заявил в среду командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. Он имел в виду меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, подписанный Россией и США 20 октября 2015 года.

Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что ВКС России не оставляют попыток оказывать давление на ВВС США в небе над Сирией. "Скажу, что лишь в последние несколько дней и даже нынешним утром [14 июня] россияне продолжали демонстрировать это провокационное поведение. Мне кажется, они не понимают, что варианты действий у них чрезвычайно ограничены, тогда как у США намного больше вариантов действий - в плане сил, которые мы можем здесь задействовать", - сказал Гринкевич, выступая по видеосвязи на форуме, организованном изданием Defense One. "Россияне, - считает генерал, - продолжают пытаться вывести нас из себя, нажимать на нас". "Я бы только сказал вам, что это не сработает. Они ни в коем случае не смогут выдавить нас из этого воздушного пространства, только если действительно не применят военную силу, что для них не закончилось бы хорошо", - добавил генерал.

Он также предположил, что мартовский инцидент над Черным морем, сопровождавшийся потерей американцами беспилотника MQ-9, привел к росту напряженности между ВКС России и ВВС США в Сирии. "Хоть убей, не понимаю, почему россияне награждают медалью кого-то, кто совершает столь вопиющую ошибку, показывает такое отсутствие летного мастерства. Это отражает упадок профессионализма их военно-воздушных сил, на мой взгляд. Но они поступили таким образом, и мы теперь видим схожее агрессивное поведение [в Сирии]. Не до такой степени, но очень агрессивное поведение со стороны их летчиков. Мы стараемся сохранять деэскалационную позицию, мы поддерживаем эту деэскалационную позицию. Тем не менее россияне продолжают оказывать давление на наше присутствие", - утверждал Гринкевич.

О нарушениях США

Между тем, как подчеркнул в конце мая заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, США продолжают допускать "грубые нарушения" протоколов деконфликтации и упомянутого меморандума от 2015 года. Кроме того, по словам российского военачальника, "по-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии".

Как объявила 14 июня пресс-служба CENTCOM, США направили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 Raptor. Сделан был этот шаг, призванный стать демонстрацией силы, под предлогом возросшей активности ВКС России. В зону оперативной ответственности CENTCOM входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.