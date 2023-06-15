Австралия аннулирует договор аренды участка для строительства нового здания посольства РФ

По словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, главной причиной расторжения договора являются требования безопасности

КАНБЕРРА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии аннулирует заключенный в 2008 году договор аренды участка для строительства нового здания посольства России. Как заявил в четверг премьер-министр страны Энтони Альбанезе, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение австралийского парламента.

По словам Альбанезе, главной причиной решения о расторжении договора аренды, законность которого ранее подтвердил Федеральный суд Австралии, являются требования безопасности. "Мы будем действовать быстро, чтобы арендованный объект не стал официальным дипломатическим представительством [России]", - сказал премьер, отметив, что "правительство Австралии получило предупреждение о том, что аренда РФ участка, расположенного в непосредственной близости от здания федерального парламента, представляет угрозу национальной безопасности". "[Это решение] основано на очень конкретных рекомендациях, касающихся характеристик участка и того, что на нем планируется построить, с точки зрения потенциального вмешательства в деятельность парламента", - подчеркнул Альбанезе.

Ожидается, что законопроект о принудительном расторжении договора аренды, который представила парламенту министр внутренних дел Клэр О'Нил, будет принят в кратчайшие сроки. "Это абсолютно необходимо сделать для защиты нашей национальной безопасности, и ни правительство, ни парламент не станут уклоняться", - подчеркнула глава МВД, также сообщив, что власти не станут никоим образом препятствовать непосредственной деятельности посольства России в Канберре.

Одобрение законопроекта парламентом позволит властям обойти решение Федерального суда Австралии, подтвердившего законность и обоснованность договора аренды, и расторгнуть договор, несмотря на то что на участке уже идут строительные работы.

В августе 2022 года управление правительства Австралии, ведающее вопросами федеральной столицы, разместило на своем сайте заявление о расторжении заключенного в декабре 2008 года договора аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства. Причиной принятого решения в ведомстве назвали тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и теперь "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны".

Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным.