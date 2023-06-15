WSJ: Япония может поставить США снаряды для переправки Украине

Сроки поставки и количество боеприпасов, которые Япония может передать, не уточняются

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Япония рассматривает возможность передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены на Украину и использованы в контрнаступлении украинских войск, поскольку американские запасы истощились из-за постоянных поставок Киеву. Об этом в четверг сообщила газета WSJ со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, Токио может направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм, руководствуясь подписанным в 2016 году двусторонним соглашением, согласно которому страны могут осуществлять обмен боеприпасами в рамках давнего партнерства в сфере безопасности. Сроки поставки и количество боеприпасов, которые Япония может передать, не уточняются.

Как отмечает газета, после привлечения значительных ресурсов из собственных запасов США ищут возможность продолжать поддержку Украины без ущерба для своей боеготовности. Представитель Пентагона заявил, что США "продолжают вести совместную работу с Японией и еще 50 странами в области поддержки Украины". Посол США в Японии Рам Эмануэль уточнил, что Вашингтон ведет переговоры с союзниками, поскольку "за последние 18 месяцев американские запасы истощились".

Издание утверждает, что поставка боеприпасов станет поворотным моментом для роли Японии в украинском конфликте, поскольку Токио с февраля 2022 года ограничивался передачей нелетальной помощи, например шлемов и бронежилетов. Отмечается, что, хотя рассматриваемая инициатива не предусматривает отправки вооружений напрямую на поле боя, она может оказаться политически чувствительной для японских избирателей, которые опасаются быть втянутыми в зарубежные конфликты.

Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию в настоящее время фактически попадают только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители Либерально-демократической партии и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

Общественное мнение в Японии не поддерживает снятие ограничений на экспорт вооружений. По данным опроса, проведенного в мае газетой Nikkei, лишь 26% респондентов выступают за разрешение поставок летального оружия за рубеж.