Президент ЮАР прибыл в Варшаву в рамках рабочего визита в Польшу и на Украину

Сроки его визита на Украину официально не раскрываются

ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в четверг в Варшаву в рамках своего рабочего визита в Польшу и на Украину. Об этом сообщило администрация президента Южно-Африканской Республики.

"На Украине президент Рамапоса примет участие в мирной инициативе глав государств и правительств африканских стран", - подчеркнуто в сообщении. Сроки его визита на Украину официально не раскрываются. Рамапоса прибыл в Варшаву из Женевы, где принимал участие в организованном Международной организацией труда (МОТ) Всемирном трудовом саммите.

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что из Польши члены миссии доберутся до Киева на поезде. По ее словам, поездка сопровождается особыми мерами безопасности прежде всего на территории Украины.

Некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая содействует поездке африканской мирной миссии, сообщила 7 июня, что семь президентов африканских стран посетят РФ и Украину. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский примет миссию в пятницу, 16 июня, в Киеве, а президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге. В состав миссии, помимо Рамапосы, входят президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема. Ожидается, что к ним присоединится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Угандийская газета Daily Monitor сообщила 15 июня, что президент Уганды Мусевени направляет вместо себя представителя для участия в мирной миссии. Это вызвано тем, что Мусевени заболел 7 июня ковидом и до сих пор находится на самоизоляции в своей резиденции.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. 6 июня он сообщил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине.