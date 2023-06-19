Забывшие уйти: США держат войска в Сирии спустя четыре года после разгрома ИГИЛ

Впустить легче, чем цивилизованно расстаться, — впрочем, никто их и не впускал. С 2015 года США держат в Сирии особый боевой контингент, предназначенный для борьбы с запрещенным в России ИГИЛ, и землю под эту задачу они заняли сами. Пока боевые действия против террористов продолжались, присутствие американцев подчинялось общей целесообразности. Но в 2019-м джихадистов окончательно разбили, Америка же не ушла. Официально — чтобы мешать исламистскому подполью, но почти открыто — чтобы решать в регионе свои собственные внешнеполитические задачи. К неудовольствию Ирана и возмущению законных властей — правительства Сирии.

Наедине с Востоком

13 июня аварийную посадку в Сирии совершил американский вертолет — несчастный случай оставил ранеными 22 американских военных. Всего их официально девять сотен, но компанию им составляют контрактники, число которых держат в тайне. Ежедневная рутина этих людей — обстрелы и стычки. С января 2021-го, когда Овальный кабинет занял Джо Байден, столкновений произошло 78 — на необъявленной войне, редко попадающей на первые полосы мировых СМИ, это приблизительно дважды в месяц.

Населенный курдами регион, где она идет, — особая часть Сирии, выпавшая из-под власти Дамаска во время гражданской войны 2011–2020 годов, притом распад прошел без прямого столкновения сторон. Кровь пролилась позже, когда по призыву Запада курды взяли на себя тяжесть борьбы с ИГИЛ на земле. Прибывшие помогать военные НАТО — не только американцы, но и французы — скоро разместились на участках провинции Дейр-эз-Зор, богатых нефтью. Но привлекало гостей не только это. База Эт-Танф, расположенная близ границы Сирии, важна как место пересечения транспортных путей. Удерживая его, Вашингтон осложняет логистику своему противнику Ирану, нуждающемуся в канале для транспортировки ресурсов ливанской шиитской группировке "Хезболлах".

Иран никогда не брал на себя ответственности за последовавшее. Но местные ополчения как в Ираке, так и в Сирии, часто шиитские по вероисповеданию (религия Ирана — шиизм), вступили в бой с американцами: посредством дронов стали атаковать их позиции. США ответили акциями возмездия и угрозами по адресу Тегерана, но добиться спокойствия таким путем не смогли. Одна из причин — наличие еще одного противника. Положение на сирийском пограничье осложняет Турция, обеспокоенная риском курдского сепаратизма на своей территории и раздраженная тесными, на ее взгляд, курдо-американскими связями. Более того, Анкара показала готовность к проведению операций на территориях, контролируемых курдами, что ставит американцев в деликатное положение, ведь оба государства являются союзниками по НАТО.

Go home?

То, что передислокация американских военных назад, за океан, напрашивается и могла бы стать выходом из тупика, охотно признавал президент США Дональд Трамп. В 2019 году, когда террористы ИГИЛ были выдавлены в подполье, Белый дом объявил, что, полностью решив свою задачу, американцы уходят. Как оказалось, согласны с этим были не все. В знак протеста в отставку подал глава Пентагона Джим Мэттис. И Трамп под нажимом взял свое решение назад.

Чтобы объяснить, почему они остались, американцы вспомнили про ИГИЛ. Как и ее предшественница "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), эта джихадистская группировка не распущена и сохраняет влияние на Ближнем Востоке. Но по иронии в Афганистане, откуда США ушли в 2021 году, игиловцы сильнее, чем в Сирии и в Ираке. Напротив, в месте своего рождения фанатиков преследуют неудачи. За последние четыре года их руководство менялось четырежды: последнего по счету лидера турки ликвидировали в апреле 2023 года.

Утечки из руководства одиозной группировки рисуют картину затянувшихся споров и даже обособления иракско-сирийского "халифата" на иракскую и сирийскую части, переставшие находить общий язык между собой. Первые обвиняют вторых в чрезмерной брутальности, повлекшей гнев всего мира, вторые, не ставя в известность первых, демонстративно меняют собственное руководство.

Длительный кризис ИГИЛ фиксируют и в ООН: в одном только 2022 году число его террористических вылазок сократилось на 55%. Те же сведения и по подсчетам американцев: на 37% меньше в Сирии и на 80% в Ираке. И в то же время позиция Белого дома неизменна: в июне 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен вновь заверил, что борьба с игиловцами для Америки "не закончена" и по этой причине ее войска в Сирии остаются, при этом сколько времени еще им предстоит провести там — неизвестно.

Сирийская головоломка

Выяснить именно этот вопрос в 2023 году попробовал конгрессмен Мэтт Гетц, вынесший резолюцию о выводе войск из Сирии на голосование в Палате представителей. Близкий к правому крылу республиканцев Гетц, возможно, не рассчитывал на успех — его билль набрал всего 103 голоса. Но зато демарш можно назвать попыткой вывести Белый дом на прямой разговор. "Если Джо Байден настаивает, чтобы мы и дальше участвовали в Сирийской войне, то пусть расскажет американцам, зачем мы воюем, в чем цель и как должна выглядеть победа", — перечислил Гетц, подозревающий, что война нужна на деле только американскому военно-промышленному комплексу, на поводу у которого идет президент.

Отчасти ответ предоставил чиновник Белого дома Бретт Макгурк, координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке, перечисливший четыре причины, заставляющие оставаться: противодействие ИГИЛ, неприятие насилия, стремление разрешить сирийский гуманитарный кризис и — помочь Израилю. Два последних пункта указывают на стремление американцев не отдавать базу на Ближнем Востоке, но находятся на грани фола. С 1967 года Тель-Авив оккупирует сирийские Голанские высоты, мотивируя это соображениями безопасности, а с 2015-го обеспечение мира путем оккупации другой части Сирии взяли на себя американцы.

Правовой вакуум, возникающий в этой ситуации, иллюстрирует двойственное отношение США к международному праву и представляет своего рода уникальный казус: не разрывая отношений с Дамаском, американцы не считают нужным спрашивать его мнения о своем праве находиться на сирийской территории и оказывать помощь возникшим на ней непризнанным государственным структурам. То, что в одних случаях трактуется как вопиющее преступление, в других не вызывает у Белого дома сомнений или колебаний.

Игорь Гашков