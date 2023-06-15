В США заявили о готовности конструктивно работать с РФ по ДСНВ

По словам представителя Госдепа, "это включает в себя консультации, когда Россия будет готова"

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Антон Чудаков/. Соединенные Штаты готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе и проводить консультации. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон в ближайшее время проводить дополнительные консультации с Москвой по ДСНВ.

"Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора. Это включает в себя консультации, когда Россия будет готова", - отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва и Вашингтон провели в последние недели прямые контакты по ДСНВ, стороны подтвердили несовместимые позиции, но у этих обсуждений есть результаты.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.

Россия и США заключили договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.