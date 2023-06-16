СМИ узнали о планах Таиланда закупить три истребителя Gripen у Швеции

Бангкок ранее приобрел 12 таких самолетов, один из которых был потерян в результате крушения

БАНГКОК, 16 июня. /ТАСС/. Королевские ВВС Таиланда планируют закупить три истребителя Gripen у Швеции после недавнего отказа США продавать самолеты F-35A Lightning II. Об этом в пятницу сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на источник в ВВС королевства.

Таиланд ранее приобрел 12 истребителей Gripen, один самолет был потерян в результате крушения. Ожидается, что Швеция также обновит радарную систему, которая находится в эксплуатации последние 10 лет. Модернизация обойдется примерно в 4 млрд батов ($115 млн).

Источник издания проинформировал, что главнокомандующий Королевскими ВВС Таиланда генерал-лейтенант Алонгкон Ваннарот еще не сформировал комиссию, которая должна определить, какие истребители придут на замену находящимся в эксплуатации F-16 в течение последних 30 лет. Этот вопрос должен перейти в ведение нового главнокомандующего, который будет назначен 1 октября.

Соединенные Штаты в мае отклонили просьбу Таиланда о продаже истребителей F-35A Lightning II производства компании Lockheed Martin. По словам маршала ВВС Таиланда Прапхата Сонтяйди, продажа "истребителей пятого поколения зависела от нескольких условий, касавшихся в том числе временных ограничений, технических требований и возможностей обслуживания". Так, США требуется минимум 10 лет, чтобы осуществить поставку истребителей F-35A Lightning II новому покупателю. Для этих самолетов необходима специальная инфраструктура, несовместимая из-за особенностей логистики и управления с другими поколениями истребителей, а также организация систем обеспечения и безопасности.

Таиланд в прошлом году выделил 13,8 млрд бат (около $400 млн) на замену устаревших военных самолетов, в том числе американских.