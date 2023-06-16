16 июня, 03:29 Токаев освободил Ахметова от должности главы Восточно-Казахстанской области

В разные годы Даниал Ахметов работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны и премьер-министром республики