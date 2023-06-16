16 июня, 03:29

Токаев освободил Ахметова от должности главы Восточно-Казахстанской области

В разные годы Даниал Ахметов работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны и премьер-министром республики

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даниала Ахметова от должности акима (главы администрации) Восточно-Казахстанской области республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

69-летний Даниал Ахметов занимал должность руководителя администрации Восточно-Казахстанской области с 2014 года. В разные годы работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны, премьер-министром Казахстана. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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