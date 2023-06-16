СМИ: Китай скрыл данные о кремациях после вспышки ковида в конце 2022 года

По официальным данным, с начала пандемии в КНР от COVID-19 умерли около 121,2 тыс. человек

ГОНКОНГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти КНР не стали публиковать информацию о количестве кремаций в четвертом квартале 2022 года, когда после отмены всех коронавирусных ограничений в стране наблюдалась самая масштабная вспышка COVID-19 с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

С 2007 года эти данные за каждый квартал публиковались Министерством гражданской администрации КНР. До 2020 года информация о числе кремаций в стране в четвертом квартале публиковалась в январе или феврале. Помимо этого, государственная статистика включала в себя такую информацию, как количество зарегистрированных браков.

После начала пандемии этот доклад стал публиковаться позже - обычно через шесть месяцев. Однако из опубликованного в июне этого года отчета министерства гражданской администрации эти данные исчезли. Кроме того, цифры о числе кремаций пропали из отчетов региональных властей. При этом муниципалитет города центрального подчинения Чунцин сообщил, что, в соответствии с указанием Министерства гражданской администрации КНР, полностью прекращает публиковать эту информацию.

По оценке британской компании Airfinity, занимающейся исследованиями в сфере здравоохранения, жертвами зимней вспышки COVID-19 в Китае могли стать до 2,1 млн человек. В то же время, по оценке исследователей из Гонконгского университета, после отмены ограничений за декабрь и январь от коронавируса в КНР могли умереть около 970 тыс. человек.

По официальным данным правительства Китая, предоставленным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии в КНР от COVID-19 умерли около 121,2 тыс. человек, из них около 90 тыс. с декабря прошлого года. Население Китая составляет около 1,41 млрд человек. В январе ВОЗ сообщила, что считает данные правительства КНР заниженными.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября прошлого года. В ответ на это правительство страны усилило ограничительные меры, однако после этого в ряде городов Китая прошли демонстрации против антиковидных мер. После протестов власти заявили о необходимости "оптимизировать меры профилактики" и начали постепенно отменять все ограничения, в то же время китайские СМИ начали публиковать информацию об относительной безвредности штамма "омикрон".