Глава Армении отметил важность создания армяно-российских технологических проектов

Республика получила в 2022 году $1 млрд прямых инвестиций, сообщил Ваагн Хачатурян

ЕРЕВАН, 16 июня. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян в Санкт-Петербурге провел встречу с представителями местной армянской общины и отметил важность реализации совместных с Россией производственных технологических проектов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"В прошлом году в Армению были осуществлены прямые инвестиции в размере $1 млрд. В этом году эта тенденция снова присутствует, мы просто хотим, чтобы больше этих инвестиций было направлено в производство. Главной целью работы с нашими российскими партнерами является возможность реализации совместных производственных технологических проектов. К сожалению, у нас там пока нет больших успехов, но я надеюсь, что они будут", - сказал он.

Хачатурян находится в Санкт-Петербурге для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.